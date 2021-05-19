"Мало кто может это делать"? СБУ нелепо оправдалась за обыск в доме Кличко

Ошиблись этажом

В дверь мэра Киева Виталия Кличко постучали. В историческое здание в центре Киева, где проживает Кличко, пришли чужие. Людей в масках никто не ждал. Мэра дома не случилось.

Зачем приходили? Визит незваных гостей в полной амуниции требовал разъяснений. Разъяснили: приходили в соседнюю квартиру, где проводились следственные действия. Но мэра не обманешь. Разлад между офисом президента Зеленского и Киевской городской администрацией ни для кого не секрет. Общение мэра с федеральной властью не сложилось, несмотря на все заслуги Кличко на посту градоначальника.

Тревожные сигналы нынешний президент Украины подавал еще со сцены. Но тогда думали шутка. Оказалось, дело куда серьезнее. Правоохранительные органы уже явились к соратнику Кличко Артуру Палатному. Поговаривают в Киеве, что он крышует нелегальную торговлю в переходах. Обыски прокатились по коммунальным предприятиям Киевзеленстрой, "Спецжилфонд", и даже в самой мэрии что-то искали. Боксерская закалка мэра Кличко толкает его на бой без всяких компромиссов. Многим, конечно, странно, что в своем кабинете он не городские проблемы решает, а отрабатывает в основном бой с тенью и занимается физкультурой. Но выяснилось, не зря. Удар держать готов. И правда, говорит, на его стороне. Цитирует фильм "Брат-2". Он, кстати, запрещен на Украине еще в 2015-м за сцены, которые, по мнению Киева, являются унизительными для украинцев по национальному признаку. Но Кличко мог и не знать. Делать ему больше нечего, как в запретные списки заглядывать.

Сила Кличко не только в правде. В ходе недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена мэр пообщался с его заместителем Викторией Нуланд, которая еще в дни Майдана раздавала на улице всякие демократические коврижки. То есть Америка про Кличко знает и даже разговаривает с ним. А это на Украине для политика как охранная грамота. Кличко перешел в наступление:

"Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!" – грозит мэр.

Откровенный камень в огород офиса Владимира Зеленского. Посмотрим, что прилетит в ответ. Сам Кличко как мэр, мягко говоря, не слишком радует киевлян. Больше половины поставили мэру за работу оценки от единицы до тройки. Суммы в платежках постоянно растут, у некоторых половина зарплаты уходит на коммунальные услуги. Припоминают ему и дорогущий стеклянный мост, который покрылся трещинами буквально на следующий день после торжественного открытия.

Да разве это так важно? Когда в дверь стучат люди в масках, остается вспомнить только собственные слова про завтрашний день: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Косноязычие и блуждание мыслей многих заставили поверить в то, что Кличко исполняет роль политического пророка. Теперь и самому пророку хотелось бы верить, что в действительности все не так как на самом деле.

"ТВ Центр".

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