Российские военные уничтожили подземные катакомбы террористов в Сирии

В них боевики жили и держали пленных

В провинции Хама сирийские и российские военные уничтожили подземные катакомбы террористов. Это сделали с помощью боеприпасов, которые радикалы бросили при отступлении. В свои дома в этом районе начали возвращаться местные жители.

120- и 150-миллиметровые мины, самодельные и заводские артиллерийские снаряды - традиционный кустарный арсенал, который обнаружили сирийские саперы в городке Кафр-Зайта. Отступая под натиском правительственной армии в 2019 году, боевики побросали тонны взрывоопасного железа.

"Мы продолжаем разминирование города, чтобы сюда могли вернуться местные жители", - сказал Мухаммед Баддр, военнослужащий армии Сирии.

Рида-Халеда совсем недавно вернулся в родной город. Несколько лет он провёл в тюрьме в Идлибе. Схвачен боевиками был за то, что отказался убедить своего сына - офицера сирийской армии - не воевать против террористов.

"Два года я провёл в одиночной камере. Меня избивали каждый день. Колени все разбиты, не могу полностью согнуть ногу. Ещё они пытали меня током", - рассказал Рида-Халед Аль-Абду.

У старика появились соседи - в Кафр-Зайте уже 25 семей. Сельчане снова возделывают поля, оливковые и фисташковые рощи. Но только там, где уже тщательно поработали сапёры. Найденные боеприпасы военные увозят за город. Здесь сирийские военные нашли настоящие катакомбы. Здесь боевики жили, держали пленных, совершали диверсионные вылазки. Водопровод, вентиляция, запасы воды, а местами даже электричество и интернет. Подземный город, где можно было укрываться годами.

"В этой пещере тоже есть канализация, буквально на выходе из неё видел, что есть колодец сливной. Также на потолке остались следы электрооборудования - плафон висит, а провода срезали", - сообщил Антон Тимофеев, начальник инженерной службы.

Арсенал боевиков будет использован против них. Подземный город уничтожат теми же зарядами, что хранились в его тоннелях.

Павел Прокопенко, Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.

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