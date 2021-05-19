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В Петербурге устраняют последствия урагана

08:36
  • среда
  • 19 мая 2021

Два человека пострадали

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды, передает "ТВ Центр". Два человека пострадали - на них рухнула крыша кафе, она не выдержала штормового ветра. Порывы ветра достигали скорости 26 метров в секунду.

В городе повалены десятки деревьев, кое-где не работают светофоры, повреждены линии электропередачи, в некоторых районах отключён интернет. 30 ремонтных бригад откачивают воду с подтопленных улиц. Петербуржцы в соцсетях делятся впечатляющими кадрами ударов молнии.  Несколько разрядов угодили в купол Исаакиевского собора, телебашню и шпиль небоскрёба Лахта-центр.

Грозовой фронт обрушился и на Омскую область. Штормовой ветер поднял клубы пыли и песка, а затем начался ливень и выпал град. Он продлился всего несколько минут, но успел нанести серьёзный ущерб. Повреждены автомобили и окна домов. И сегодня непогода не отступит.

А вот в Сибири дождей сейчас очень не хватает -  жаркая и сухая погода серьёзно осложняет ситуацию с природными пожарами. В Тюменской области горят 22 тысячи гектаров леса.  МЧС перебрасывает в регион дополнительные силы и технику из Пермского края, Курганской и Свердловской областей. Задействована авиация, в том числе Ил-76. Пожарным помогают военные.  Движение на трассе Тюмень - Екатеринбург ограничено из-за сильного задымления. Накануне эвакуировали 30 жителей посёлка Богандинский, который находится у леса - огонь вплотную подошёл к жилым домам.

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