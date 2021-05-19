Два ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Баренцева моря

Уникальные кадры опубликовало Минобороны

Экипажи дальней авиации России выполнили плановые полеты над нейтральными водами. Уникальные кадры опубликовало Министерство обороны России, передает "ТВ Центр". Над акваторией Баренцева моря пролетели два стратегических ракетоносца Ту-160. "Белых лебедей" прикрывали истребители МиГ-31 и ПВО Северного флота.

Черное море патрулировали Ту-95МС. Их сопровождали истребители Су-27. Экипажи находились в воздухе более пяти часов. Как подчеркивают в военном ведомстве, подобные полеты выполняются регулярно и полностью соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

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