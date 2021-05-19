Российские спортсмены завоевали новые медали на ЧЕ по водным видам спорта

Мировой рекорд в финале 50-метровки на спине установил Климент Колесников

Российские спортсмены завоевали новые медали на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Венгрии.

Мировой рекорд в финале 50-метровки на спине установил Климент Колесников. Его результат - 23,8 секунды. Таким образом, он побил свой же рекорд, с которым пришел к финишу днем ранее в полуфинале.

Ещё одна награда у нашей сборной в смешанной эстафете 4 на 200 метров кролем - в этой дисциплине у российской команды бронза, передает "ТВ Центр".

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