В Новокузнецке из школы госпитализировали 11 детей

Их состояние не вызывает опасения у врачей
В пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса сообщили, что в результате распыления неизвестного вещества в школе в №26 в Новокузнецке есть пострадавшие.
"В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи", - приводит сообщение ТАСС.
Уточняется при этом, что опасений состояние детей не вызывает, оно оценивается как легкой степени тяжести.
Как рассказал мэр города Сергей Кузнецов, один из учеников принес в школу газовый баллончик.
На месте продолжают дежурить бригады скорой помощи. Правоохранительные органы устанавливаются обстоятельства случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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