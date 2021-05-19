В Новокузнецке из школы госпитализировали 11 детей

Их состояние не вызывает опасения у врачей

В пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса сообщили, что в результате распыления неизвестного вещества в школе в №26 в Новокузнецке есть пострадавшие.

"В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется при этом, что опасений состояние детей не вызывает, оно оценивается как легкой степени тяжести.

Как рассказал мэр города Сергей Кузнецов, один из учеников принес в школу газовый баллончик.

На месте продолжают дежурить бригады скорой помощи. Правоохранительные органы устанавливаются обстоятельства случившегося.

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