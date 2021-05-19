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Инфекционист перечислил отличия коронавируса от сезонной аллергии

08:47
  • среда
  • 19 мая 2021

COVID-19 и аллергия имеют схожие симптомы

Весной и летом проявления сезонной аллергии легко можно спутать с коронавирусной инфекцией из-за схожих симптомов. Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие есть отличия.

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"Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления", - объяснил врач.

Он подчеркнул, что аллергия обычно протекает с более ярко выраженными респираторными проявлениями при относительно нормальном самочувствии, умеренном проявлении или полном отсутствии интоксикации, которая сопровождается слабостью и быстрой утомляемостью.

По словам Позднякова, если человек и раньше сталкивался с аллергией, то он без труда ее распознает. Однако если аллергическое заболевание проявилось впервые, то с диагнозом могут возникнуть проблемы.

"Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями", - отметил инфекционист.

Однако и аллергики "со стажем" могут спутать COVID-19 с аллергией, которая началась в нетипичное для нее время. "Пример: нос заложен, запахи чувствуются хуже - при аллергии такое может быть, легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть", - рассказал Поздняков.

Он добавил, что для окончательного диагноза следует обратиться к врачу и сдать ряд анализов, передает РИА Новости.

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