В Госдуме назвали ошибку Москвы в отношениях с Киевом

Произошло это еще в 90-е годы

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что в 90-е Россия допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Украиной.

"Исходя из лучших побуждений мы подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Киев в течение всего периода своей независимости пытался и продолжает пытаться уйти от любой ответственности, Соединенные Штаты же используют Украину против России.

"Предъявлять несостоявшемуся государству претензии - себя не уважать", - заметил депутат.

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