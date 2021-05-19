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В ООН спрогнозировали рост мировой торговли в этом году

08:50
  • среда
  • 19 мая 2021

Несмотря на пандемию

Как сказано в свежем докладе Конференции ООН по торговле и развитию, в 2021 году рост мировой торговли составит 16% по сравнению с 2020-м. Об этом утром в среду пишет ТАСС.
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"В том числе рост на 19% торговли товарами и на 8% - услугами", - говорят эксперты.

Они при этом добавили, что, несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году мировая торговля держалась в целом хорошо. Это обеспечила, в частности, устойчивость экономик Восточной Азии.

В первом квартале 2021-го рост мировой торговли составил около 10%.

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