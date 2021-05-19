Россия предложила Азербайджану и Армении помощь в демаркации границы

Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила оказать содействие в начале и проведении демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, передает РИА "Новости".

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства сообщил, что с этой целью предлагается создать совместную армяно-азербайджанскую комиссию.

"В ней Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника", - добавил министр.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября было достигнуто перемирие - было подписано трехстороннее соглашение с участием России.

Стороны договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными. Ереван передал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы разместились в регионе.

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