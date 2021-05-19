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На Москву надвигаются грозы и град

08:56
  • среда
  • 19 мая 2021

Воздух прогреется до +27

Москвичей в среду, 19 мая, ожидают дожди и грозы, местами пройдет град, предупредила синоптик Елена Волосюк. Она отметила, что воздух в столице днем прогреется до +27 градусов.
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"При облачной погоде с прояснениями нас ожидают дожди, грозы, местами возможен град. В столице плюс 25-27, в Подмосковье плюс 22-27 градусов тепла, на востоке области до плюс 30", - рассказала Волосюк.

Непогода придет в город с юга Московской области, дожди там начнутся уже в середине дня.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Во время грозы вероятно усиление до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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