В Красноярске мужчине дали пожизненное за убийство семьи

Он отправится в колонию особого режима

Прокуратура Красноярского края сообщила о назначении Красноярским краевым судом пожизненного заключения мужчине 1987 года рождения, которого обвиняли в убийстве семьи.

Преступление было совершено в конце марта. Вооруженный ножом мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с соседкой, ее пожилым отцом и ее девятилетней дочерью. После убийства он пытался скрыть следы преступления.

Пожизненное мужчина будет отбывать в колонии особого режима. С обвиняемого также взыскали компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей, передает РИА "Новости".

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