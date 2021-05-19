ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Красноярске мужчине дали пожизненное за убийство семьи

09:21
  • среда
  • 19 мая 2021

Он отправится в колонию особого режима

Прокуратура Красноярского края сообщила о назначении Красноярским краевым судом пожизненного заключения мужчине 1987 года рождения, которого обвиняли в убийстве семьи.
Убийце шести пенсионеров в Башкирии дали пожизненное

Преступление было совершено в конце марта. Вооруженный ножом мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с соседкой, ее пожилым отцом и ее девятилетней дочерью. После убийства он пытался скрыть следы преступления.

Пожизненное мужчина будет отбывать в колонии особого режима. С обвиняемого также взыскали компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей, передает РИА "Новости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.