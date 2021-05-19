"Вся одежда была в крови": дочь Даны Борисовой попала в больницу

Дочь Даны Борисовой угодила в больницу с повреждениями

Дана Борисова рассказала, что ее 13-летняя дочь Полина снова нанесла себе повреждения, на этот раз всё произошло в школе. Ранее стало известно, что девушка страдает от панических атак.

"На сей раз это произошло в школьном туалете после первого урока, когда я ее проводила в школу. В этот раз вся одежда была в крови", - поделилась телеведущая.

Борисова отметила, что Полина последние полтора месяца наблюдалась у специалистов, девушку направили в государственную клинику для подростков.

"Мне говорили, что это не суицидальное — это самоповреждающее поведение", - добавила ведущая.

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