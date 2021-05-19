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Собянин рассказал, как проходят Дни исторического наследия в Москве

09:23
  • среда
  • 19 мая 2021

Многие объекты закрыты для посещения в обычные дни

Сергей Собянин рассказал, как в Москве проходят Дни исторического наследия. В рамках этой акции все желающие могут посетить уникальные памятники, большинство из которых закрыты для свободного посещения, в частности, здания посольств зарубежных стран.
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"Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы", - написал мэр на своем персональном сайте.

Собянин отметил, что посещение многих зданий стало возможным благодаря масштабной реставрационной программе. За последние 10 лет в Москве привели в порядок 1600 объектов культурного наследия. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз.

В этом году планируется завершить реставрацию еще примерно 100 объектов, в том числе знаменитой ГЭС-2 на Болотной набережной.

Информацию об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте "Узнай Москву".

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