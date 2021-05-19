Собянин рассказал, как проходят Дни исторического наследия в Москве

Многие объекты закрыты для посещения в обычные дни

Сергей Собянин рассказал, как в Москве проходят Дни исторического наследия. В рамках этой акции все желающие могут посетить уникальные памятники, большинство из которых закрыты для свободного посещения, в частности, здания посольств зарубежных стран.

"Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы", - написал мэр на своем персональном сайте.

Собянин отметил, что посещение многих зданий стало возможным благодаря масштабной реставрационной программе. За последние 10 лет в Москве привели в порядок 1600 объектов культурного наследия. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз.

В этом году планируется завершить реставрацию еще примерно 100 объектов, в том числе знаменитой ГЭС-2 на Болотной набережной.

Информацию об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте "Узнай Москву".

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