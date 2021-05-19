Сергунина: 25 мая открывается прием заявок от НКО на конкурс грантов мэра Москвы

Призовой фонд составит 400 миллионов рублей

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) начнется 25 мая в 15:00. В нем могут принять участие НКО, которые реализуют благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты.

"В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В этом году конкурс будет проходить в 12 номинациях. Призовой фонд составит 400 миллионов рублей. Организации, ведущие деятельность более года, смогут претендовать на гранты до 5 миллиона рублей, а для молодых НКО, зарегистрированных свыше полугода назад, предусмотрена поддержка до 500 тысяч.

Заявки принимаются до 24 июня.

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