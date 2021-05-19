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Сергунина: 25 мая открывается прием заявок от НКО на конкурс грантов мэра Москвы

09:55
  • среда
  • 19 мая 2021

Призовой фонд составит 400 миллионов рублей

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) начнется 25 мая в 15:00. В нем могут принять участие НКО, которые реализуют благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты.

"В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В этом году конкурс будет проходить в 12 номинациях. Призовой фонд составит 400 миллионов рублей. Организации, ведущие деятельность более года, смогут претендовать на гранты до 5 миллиона рублей, а для молодых НКО, зарегистрированных свыше полугода назад, предусмотрена поддержка до 500 тысяч.

Заявки принимаются до 24 июня.

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