Журналист BBC прервал речь Лаврова на пресс-конференции в Душанбе

Министра удивили манеры зарубежного канала

В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Главы МИД уже обсудили ситуацию в регионе, в частности, обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой из Таджикистана, передает "ТВ Центр". Речь шла о подготовке встречи на высшем уровне, в центре внимания также была пандемия и миграционные вопросы. В начале выступления Сергею Лаврову пришлось прерваться - к работе не успела подготовиться одна из съемочных групп. Министр даже пошутил по этому поводу.

"Мы провели действительно очень хорошие и содержательные переговоры в традиционно дру... Это BBC такие манеры практикует, да? Мы сегодня на двустороннем раунде уделили главное внимание темам, которые обсуждались между президентами в ходе визита Эмомали Рахмона в Москву 8-9 мая и подтвердили, что содержание отношений на данном этапе полностью соответствует духу партнёрства и союзничества. Мы позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. Состоялись переговоры по миграционной проблематике, и они помогут завершить как можно скорее совершенствование правовой базы и организацию работы в этой сфере", - заявил Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram