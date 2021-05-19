В Китае начал шататься 300-метровый небоскреб (видео)

Небоскреб начал раскачиваться в городе Шэньчжэнь

В китайском городе Шэньчжэнь начал раскачиваться 300-метровый небоскреб. Все произошло в полдень, когда все офисы и магазины в высотке были переполнены. Посетители бросились на улицу - началась паника, люди пытались как можно быстрее покинуть опасную зону. На эвакуацию потребовалось более 2 часов.

Между тем, прибывшие на место инженеры не нашли никаких повреждений в здании, передает "ТВ Центр". Экстренные службы не фиксировали в этот момент сейсмической активности. Так что пока специалисты недоумевают и не могут объяснить, что же послужило причиной тряски.

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