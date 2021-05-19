МИД отреагировал на заявление Госдепа о "злоупотреблениях" России в Крыму

Вашингтону предложили извиниться за Хиросиму

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен написал в Twitter, что Вашингтон осуждает "российские злоупотребления в Крыму".

Кроме того, Блинкен подтвердил, что в августе Штаты станут участниками инициированного Украиной форума "Крымская платформа".

Госсекретарю в той же соцсети ответило представительство Министерства иностранных дел России в Симферополе.

"Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США. Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения", - сказано в сообщении.

В представительстве также предложили Вашингтону, если уж там такое беспокойство вызывает история, извиниться за Хиросиму.

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