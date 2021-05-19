МИД отреагировал на заявление Госдепа о "злоупотреблениях" России в Крыму

Вашингтону предложили извиниться за Хиросиму
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен написал в Twitter, что Вашингтон осуждает "российские злоупотребления в Крыму".
Кроме того, Блинкен подтвердил, что в августе Штаты станут участниками инициированного Украиной форума "Крымская платформа".
Госсекретарю в той же соцсети ответило представительство Министерства иностранных дел России в Симферополе.
"Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США. Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения", - сказано в сообщении.
В представительстве также предложили Вашингтону, если уж там такое беспокойство вызывает история, извиниться за Хиросиму.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram