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Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей

10:03
  • среда
  • 19 мая 2021

Подписчик доказал, что рэпер – не самый прослушиваемый музыкант из России в Sporify

Миллион рублей - такую сумму рэпер Моргенштерн проспорил одному из своих подписчиков. Музыкант не стал идти на попятную и перевел поклоннику деньги.

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Моргенштерн набрал за месяц более 2,6 миллиона слушателей на стриминговом сервисе Spotify и на радостях предложил подписчикам поискать других российских исполнителей с лучшим результатом. В ответ на это один из поклонников рэпера показал ему страницу группы t.A.T.u., где более 3,1 миллиона слушателей.

"Тату" респект", - заявил Моргенштерн, признал поражение и перевел находчивому подписчику миллион рублей.

Находчивый мужчина признался, что выигрыш потратит на покупку фирменной одежды от Моргенштерна и поможет родителям, передает РЕН ТВ.

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