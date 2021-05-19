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Экологи попросили не запускать воздушные шары на выпускных

10:01
  • среда
  • 19 мая 2021

Запуск воздушных шаров на выпускных вредит экологии

Российский экологический оператор опубликовал сообщение, в котором призвал отказаться от традиции запускать воздушные шары в честь выпускных вечеров, передает РИА "Новости".
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Причина - угроза загрязнения окружающей среды. Шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги. Соответственно, вторичной переработке они не подлежат.

"За рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в России она не применяется", - уточнили экологи.

Оказавшись на полигоне, продолжили они, подобные отходы будут разлагаться от четырех до сотен лет, но чаще всего шары остаются в природе, а значит - позже попадут в живые организмы.

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