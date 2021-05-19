Эксперт рассказала, как сэкономить в платной клинике

Как не переплатить за анализы в частной клинике

Большинство анализов, которые назначают врачи в платных медцентрах, можно сдать бесплатно в поликлинике по полису ОМС, рассказала председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

Она отметила, что общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ и многие другие лабораторные исследования могут быть проведены и бесплатно, однако это невыгодно частным клиникам.

"Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого", - заявила Гриценко. Она подчеркнула, что по закону платные клиники не имеют права требовать, чтобы пациент сдавал все анализы у них.

Чтобы пройти обследование в районной поликлинике, нужно записаться на прием к терапевту и показать ему направление от платного врача. Таким же способом можно и получить заключение участкового терапевта для операции, передает агентство "Прайм".

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