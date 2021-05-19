ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт рассказала, как сэкономить в платной клинике

10:37
  • среда
  • 19 мая 2021

Как не переплатить за анализы в частной клинике

Большинство анализов, которые назначают врачи в платных медцентрах, можно сдать бесплатно в поликлинике по полису ОМС, рассказала председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

Инфекционист перечислил отличия коронавируса от сезонной аллергии
Россиян предупредили о вреде некачественных солнцезащитных очков

Она отметила, что общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ и многие другие лабораторные исследования могут быть проведены и бесплатно, однако это невыгодно частным клиникам.

"Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого", - заявила Гриценко. Она подчеркнула, что по закону платные клиники не имеют права требовать, чтобы пациент сдавал все анализы у них.

Чтобы пройти обследование в районной поликлинике, нужно записаться на прием к терапевту и показать ему направление от платного врача. Таким же способом можно и получить заключение участкового терапевта для операции, передает агентство "Прайм".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анализ крови
Анализ крови
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.