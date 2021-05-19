В России упростится регистрация по месту жительства

Случится это через год

Услуги регистрации по месту жительства или по месту временного пребывания переведут в электронный формат летом 2022 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба правительства страны.

Уточняется, что, подав заявление о регистрации через портал госуслуг, для получения прописки достаточно будет всего один раз посетить регистрирующий орган, чтобы проставить отметку в паспорт.

Вместе с тем временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Услуга также будет доступна на едином портале.

Граждане при этом смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram