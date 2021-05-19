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Грозы, ливни и ураганы пришли на смену аномальной жаре в российских регионах

11:43
  • среда
  • 19 мая 2021

Непогода накроет и Москву

В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Ожидается шквалистый ветер и дождь. Последствия разгула стихии устраняют в Санкт-Петербурге. В городе повалены десятки деревьев, повреждены линии электропередачи. Пострадали два человека.

В одночасье на Санкт-Петербург налетел шквалистый ветер, засверкали молнии. В небе - раскаты грома. Молнии одна за другой попали прямо в шпиль Лахта-центра и в купол Исаакиевского собора. Световое преставление в небе сопровождалось ливнем и сильным ветром. Под его напором не могли устоять светофоры, плохо закрепленные кровли зданий и рекламные конструкции. Сорвавшийся козырёк одного из заведений фастфуда буквально впечатался в рядом припаркованный автомобиль.  

Автомобили плыли по городским рекам. Под завалами деревьев до сих пор остаются машины и гаражи. Пострадали два человека. Коммунальщики всю ночь устраняли последствия удара стихии. Работа продолжается и утром. Майская погода испытывает на прочность все регионы страны.

Град засыпал улицы двух кузбасских городов. Жители Новокузнецка и Белова никак не ожидали увидеть такое. В Омске порывы ветра там достигали 26 метров в секунду. Наряду с дождями и штормовым ветром еще и пыльная буря. Но это не финал погодной аномалии - этой ночью там ожидается до минус 3.

Напряженной остается паводковая обстановка в Ермаковском районе Красноярского края. Режим ЧС ввели из-за резкого подъема уровня воды в реке Оя. Подтоплены 25 приусадебных участков, сотрудниками МЧС эвакуированы 64 человека.

В Тюменской области природные пожары не прекращаются третью неделю. В регионе - больше двух десятков лесных пожаров. Задействована тяжелая авиация. Прибывший на помощь Ил-76 уже сбросил на очаги 42 тонны воды. Но и этого недостаточно. Обстановку осложняет засушливая погода, которая почти месяц сохраняется в регионе.

В столицу на смену зною приходят ливневые дожди с грозами. Гидрометцентр объявил в среду желтый уровень погодной опасности. Ожидаются ветер с порывами до 17 метров в секунду и дождь. Днём воздух прогреется до +27.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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