Акции протеста прошли по всему миру из-за палестино-израильского конфликта

Ночью противники вновь обменялись ракетными ударами

Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в крупномасштабную войну и не прекратится, пока не будет решена проблема Иерусалима. Об этом сегодня заявил советник президента Палестины. Ночью противники вновь обменялись ракетными ударами. На земле - погромы и столкновения с полицией. Акции в поддержку одной из сторон прошли в разных городах мира. Погасить пожар на Ближнем Востоке пытаются дипломаты многих стран.

25-минутный налет израильских ВВС. Этой ночью с воздуха они атаковали районы Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщает о том, что высокоточными ракетами поражены около 40 подземных объектов ХАМАС.

С палестинской территории были выпущены в сторону Израиля больше полусотни снарядов, но часть из них упала на территории арабского анклава, а другая была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Тем не менее, в приграничном городе Ашкелон семьи в очередной раз спускались в бомбоубежище.

"Каждый раз, когда я слышу грохот, даже если это хлопнет дверь, звучит как падающая ракета. Это вызывает у меня приступ паники. Мне трудно описать чувство, которое я испытываю. И я не думаю, что смогу побороть это в ближайшие несколько месяцев", - сказала Альмог Сахар, гражданка Израиля.

До сумерек накануне продолжались столкновения в приграничных районах. Всеобщая забастовка, объявленная накануне на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года, повсеместно переросла беспорядки. В Восточном Иерусалиме израильские военные для разгона демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ. Но самое ожесточенное противостояние развернулось на Западном берегу реки Иордан. В сторону израильских силовиков летели камни и петарды. В ответ было применено огнестрельное оружие. Палестинское общество "Красного Полумесяца" ночью сообщило о почти полутора тысячах раненых и пострадавших. Также арабская сторона сообщает о четырех погибших.

"Наше сопротивление не прекратится, мы не устанем. Мы будем продолжать сопротивляться, протестовать на площадях, наш голос будет услышан всеми. Мы не сдадимся", - заявила участница протестов Рэнд Баргути.

В Совете безопасности ООН Франция, Тунис, Египет и Иордания готовят проект резолюции, призывающий к прекращению огня и предоставлению гуманитарного доступа к зоне конфликта. Ранее Россия призывала стороны прекратить насилие. Накануне Каир – участвующий в качестве посредника – сообщил, что по согласованию с американской администрацией поступило предложение о прекращении огня с 6 утра четверга. Однако движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на такой шаг.

"Мы вновь осуждаем ракетные обстрелы ХАМАС и других террористических группировок на территории Израиля. И мы полностью поддерживаем право Израиля на оборону, но мы также рассмотрели и заявили, что это должно быть сделано соразмерно и с соблюдением международного гуманитарного права", - сообщил Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Ранее агентство AP сообщило о том, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней. Свернуть атаки Тель-Авив якобы убеждает Вашингтон. Но президент США Джо Байден прямых заявлений пока избегает.

- Мистер президент, можно задать короткий вопрос по Израилю, прежде чем вы уедете? - Нет, нельзя. Если только вы не встанете перед машиной, когда я нажму на газ. Шучу. Ладно, поехали!

В Америке, Европе и Азии проходят массовые акции протеста против военного конфликта. В городах США они носят двойной призыв: к Израилю - остановить операцию, к Пентагону – прекратить военную помощь Тель-Авива.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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