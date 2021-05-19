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Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану "Спутник V"

11:43
  • среда
  • 19 мая 2021

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

Вопросы региональной безопасности обсудят министры иностранных дел стран ОДКБ. Этим утром в Таджикистане началось заседание в узком составе. Впервые за время пандемии оно прошло в очном формате, передает "ТВ Центр".

В Душанбе с официальным визитом прибыл Сергей Лавров. Он уже встретился с коллегой Сироджиддином Мухриддином. Главы внешнеполитических ведомств провели двусторонние переговоры и подписали программу сотрудничества. Как отметил Лавров, из-за пандемии товарооборот между нашими странами снизился, но некритично. Сейчас уже наметилась тенденция к восстановлению. Среди других тем обсуждения - трудовая миграция, совместные образовательные проекты и противодействие коронавирусу.

"Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объём регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тысяч человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы. Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки в Таджикистан на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V", как об этом договорились президенты в Москве 8 мая", - заявил Лавров.

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