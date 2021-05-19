ОНФ поможет маломобильным гражданам пройти вакцинацию

Прививки делают в поликлиниках, торговых центрах, на рабочих местах и даже дома

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили меньше восьми тысяч новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны девять с половиной тысяч человек. В регионах активно идёт вакцинация. Прививки делают в поликлиниках, торговых центрах и на рабочих местах. К маломобильным категориям граждан бригады выезжают прямо на дом.

Для Максима столь обычное занятие - использование компьютера - тяжёлый труд. После травмы позвоночника мужчина прикован к инвалидному креслу. Не ходит. Не слушаются его и руки. Выезжать в город по первой необходимости нет возможности, поэтому и явиться в пункт вакцинации для него - непосильная задача. Хотя привиться он очень хотел. Чтобы снова можно было гулять с сыном, который совсем скоро придёт из армии. Чтобы перестать бояться за здоровье своих близких. На зов мужчины откликнулись в Общероссийском народном фронте.

"Помогли мне тем, что каким-то образом мне позвонили из поликлиники и сказали, что всё-таки мы к вам приедем и сделаем. Приехали, сделали. Вакцинировал себя. Вообще это очень важная тема для инвалидов, для таких, как я. Всё получилось, всё сложилось удачно. Огромное спасибо нашим волонтёрам!" – сказал Максим Шадрин.

Для людей, которым просто невозможно явиться на приём к врачу и сделать такой нужный укол, Общероссийский народный фронт предложил инициативу. Выезжать к маломобильным пациентам на дом. Достаточно оставить заявку на сайте госуслуг, ведь эта категория - одна из самых уязвимых.

"Пандемия ещё не закончилась. Ещё, к сожалению, есть вероятность третьей волны, если мы не сделаем некоторые действия. Какие это действия? Это вакцинация! Мы должны укрепить наш коллективный иммунитет", - заявил Андрей Продеус, эксперт ОНФ, главный иммунолог Московской области.

Российские вакцины зарекомендовали себя хорошо. "Спутник V" становится все более популярным во всем мире. Готовность закупить отечественный препарат выражают всё больше стран. В Германии готовы начать использовать препарат. Министр экономики ФРГ подчёркивает, что в ЕС должны аккредитовать нашу вакцину как можно скорее.

"Мы с Россией поддерживаем тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со "Спутником V" относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса. Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, "Спутник V" должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие эффективные медикаменты, препараты и вакцины", - сказал глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

В Индии число пациентов с диагнозом COVID-19 приблизилось к 25,5 миллиона человек. Премьер-министр страны называет ситуацию не иначе как "коронавирусный шторм".

Печальные новости приходят из Аргентины. Там за последние сутки 35,5 тысячи новых случаев - это самый высокий показатель с начала пандемии.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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