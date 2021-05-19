На дне Финского залива обнаружили корабли времен Второй мировой войны

В 1941 году они участвовали в Таллиннском прорыве

В Финском заливе поисковики обнаружили четыре корабля, которые затонули в начале Великой Отечественной войны. В 1941 году они участвовали в Таллиннском прорыве. Тогда погибли две с половиной тысячи советских моряков. Сейчас суда лежат на глубине полсотни метров.

Водолазы устремляются в глубину. Среди затянутых илом и водорослями останков затонувших кораблей что-то заблестело. Поиски привели к успеху. Это уникальная находка – палубный колокол, который поможет пролить свет на историю гибели судна. На артефакте написано название корабля.

"Обследовали и идентифицировали с помощью надписи на колоколе - "Калпакс". Это в российских территориальных водах самое большое место гибели участников Таллиннского прорыва", - рассказал подводный исследователь, историк Михаил Иванов.

Суда лежат на глубине от 40 до 50 метров недалеко от острова Мощный в Финском заливе. Команда подводных исследователей обнаружила два госпитальных судна - "Калпакс" и "Алев" и два транспортника - "Атис Кронвальдс" и "Ярвамаа".

"Сейчас по архивам посмотрим. И всё опознаем, чтобы можно было об этом сообщить миру и родственникам", - заявил руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.

Все 4 судна – участники Таллиннского прорыва. В августе 1941 года из эстонской столицы в Кронштадт на них эвакуировали раненных солдат, мирное население и технику. Однако фашистские захватчики заметили вереницу кораблей и попытались уничтожить весь караван. Из-за авиационного налёта немцев из 225 судов до пункта назначения добирались лишь 163. Этот одна из самых страшных трагедий времён Второй Мировой. В общей сложности во время этой морской операции погибли более 15 тысяч человек.

"Это самое большое количество жертв Таллиннского прорыва, потому что на этих 4 кораблях, по разным оценкам, было от 2,5 до 3 тысяч. Всего в российских территориальных водах погибло порядка 15 транспортных судов. Было потоплено немецкими самолётами", - сообщил Богданов.

Сейчас все корабли идентифицированы. Однако потребуется ещё одна экспедиция. Необходимо сделать более детальную видеосъёмку для создания 3D-моделей найденных судов и попытаться визуально воссоздать историю. Об этом подвиге в годовщину Таллиннского прорыва напомнит мемориальная акция, которая пройдёт в конце августа в Санкт-Петербурге. В ней примут участие потомки погибших и выживших в той легендарной морской операции.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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