Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение 3-летнего Коли Куланина

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму

Телеканал ТВ Центр и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог трёхлетнему Коле Куланину из Оренбурга. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У мальчика врождённая патология - апластическая анемия. Это заболевание крови, при котором не вырабатываются клетки, ответственные за перенос кислорода. Чтобы поддерживать уровень гемоглобина, приходится постоянно делать переливания. За три года мальчик перенёс уже более 70 таких процедур. Победить болезнь и сохранить Коле жизнь поможет трансплантация стволовых клеток. И теперь у семьи есть деньги на лечение.

Слова благодарности от мамы Коли:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Наша семья искренне благодарит каждого из Вас за помощь, понимание и отзывчивость! Сбор средств на лечение Коли закрыт! Впереди нашего мальчика ждет очень сложный период: трансплантация и реабилитация. Однако мы уверены, что сынок преодолеет все трудности и обязательно будет здоров! Дорогие спасители, мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья! Огромное спасибо за поддержку! Пусть удача и везение сопутствуют Вам во всех делах, а на жизненном пути встречаются только такие же добрые и чуткие люди, как Вы! Будьте счастливы!".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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