ТВЦ и фонд WorldVita собрали более 125 млн рублей на лечение детей за год

Благодаря проекту удалось спасти жизни более 50 детей с тяжелыми заболеваниями

Ровно год назад телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект. За это время собрано свыше 125 миллионов рублей. Благодаря Вам, нашим телезрителям, удалось спасти жизни более пятидесяти детей с тяжёлыми заболеваниями.

Годовалая Анюта танцует, уверенно ходит и катается на беговеле. Трудно поверить, что ещё совсем недавно из-за патологии суставов девочка полгода была обездвижена - находилась в неестественной позе в ортопедических приспособлениях, ей грозили инвалидность и множество проблем со здоровьем. Но благодаря телезрителям врожденную особенность исправили в Германии. Анюта теперь здорова.

"Казалось таким далеким, казалось нереальным. Спасибо огромное, что откликнулись, что помогли. Я каждый день вспоминаю и благодарю, что так получилось все и сложилось", - сказала Светлана Симонова.

Каждый вторник вы дарите детям шанс на выздоровление, а родителям - надежду. Благодаря отзывчивости и неравнодушию наших зрителей после истории про одного ребенка помощь получали сразу несколько детей. За этот год собрано более 125 миллионов рублей - это спасло десятки детских жизней.

Смогла продолжить дорогостоящее лечение ретинобластомы Есения из Вологды. Сейчас она в Швейцарии.

"Наш ребенок находится под контролем, мы безумно благодарны людям, каналу ТВЦ и фонду WorldVita, мы безумно счастливы, что находимся здесь - у нас хорошая динамика, хорошие результаты", - сообщила Мария Кузнецова, мать Есении.

Две операции за границей провели и четырехлетнему Степану. У мальчика - редкое и опасное заболевание сосудов головного мозга моямоя, которое могло привести к внезапным инсультам.

"Любой копейке радовались! Люди откликались со всей страны… Риски инсультов нам купировали, сейчас наращивается сосудистая масса в голове, с каждым годом будет все лучше, лучше и лучше", - сказала мама Степана Ольга Якушкина.

Шрамы заживают, Степа изучает книжки, играет в динозавров. В сентябре начнет заниматься плаванием и после долгого перерыва пойдет в детский сад. А вашей помощи на сайте фонда продолжают ждать те, кому еще только предстоит лечение, но кто очень верит в то, что будет жить.

Наталья Тарасова, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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