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Названы московские парки, в которых можно устроить красивую фотосессию

11:19
  • среда
  • 19 мая 2021

Весной природа столицы расцветает

Москвичи могут совместить приятное с полезным и устроить фотосессию на свежем воздухе. О том, какие парки столицы больше всего подойдут для весенних снимков, рассказали на сайте мэра Москвы.

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В усадьбе Воронцово можно сфотографироваться на фоне цветущих медуниц в столетней дубраве у Северной аллеи, а рядом с северным флигелем есть возможность полюбоваться тюльпанами. Кроме того, возле парадного въезда в усадьбу расположился цветущий яблоневый сад.

Яблоневым цветом можно насладиться и в Детском парке имени Н.Н. Прямикова. А вот в Таганском парке зацвела сирень – ее можно заснять с главной площади. В парке "Митино" душистые кусты сирени расположились возле храма Святых Равноапостольных Константина и Елены. Найти сирень можно и в Парке Горького возле ажурной беседки, а также в парке "Северное Тушино".

Сад имени Баумана порадует любителей цветов всевозможными сортами тюльпанов. Кроме того, там распустились гиацинты сорта "блю жакет" и зацвели яблони.

А вот в Сиреневом саду музея-заповедника "Царицино" понравится любителям экзотики – там распустилась редкая для Москвы сакура.

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