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В США рассказали, как Госдеп хочет задержать "Северный поток - 2"

10:57
  • среда
  • 19 мая 2021

Грядет очередной пакет санкций

Американская газета Politico написала со ссылкой на собственные источники, что Государственный департамент не оставляет намерений задержать реализация проекта "Северный поток - 2". Для этого Соединенные Штаты намерены ввести санкции еще против четырех судов.
Вашингтон заявил, что продолжает считать "Северный поток - 2" "плохим проектом"

Такой подход, считают в Вашингтоне, создаст трудности для строительства газопровода, который готов уже более чем на 90%. Кроме того, противники "Северного потока - 2" рассчитывают на то, что выступающая против строительства немецкая партия "Зеленые" получит места на намеченных на сентябрь парламентских выборах.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон решил отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. Решение приняла администрация президента Джо Байдена.

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