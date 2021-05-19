В России за сутки выявили меньше 8 тысяч заболевших коронавирусом

Выздоровел 9561 заболевший

В России за минувшие сутки выявили 7920 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2096. В Подмосковье за сутки заболели 697 человек.

Выздоровел за сутки 9561 человек. Скончались 390 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4965676 человек. Вылечились 4581787, умерли 116965 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 134,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 504497 человек.

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