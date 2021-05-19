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Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

11:08
  • среда
  • 19 мая 2021

В прошлом году из ДОН вышли США

На заседании в среду Государственная дума России единогласно приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу, передает ТАСС.
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В пояснительных материалах указано, что причиной для денонсации послужило решение Соединенных Штатов выйти из этого многостороннего договора.

Выступая перед парламентариями, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН, но внятного ответа от США не последовало.

Проект 11 мая внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Заключен Договор по открытому небу был в 1992 году. Участники соглашения получили возможность совершать разведывательные полеты над территорией друг друга для контроля за военной деятельностью. Штаты вышли из ДОН в ноябре 2020-го.

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