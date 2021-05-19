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Выступление Манижи набрало миллион просмотров в YouTube

13:23
  • среда
  • 19 мая 2021

Зарубежная публика оценила номер артистки

Вчера прошел полуфинал "Евровидения", на котором участнице от России Маниже удалось не только выйти в финал, но и выбиться в лидеры. Кроме того, выступление девушки набрало миллион просмотров на YouTube.

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"Выступление российской певицы Манижи с песней Russian Woman на "Евровидении-2021" в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего Первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров", - рассказали в пресс-службе "Первого канала".

Однако это не стало первым достижением Манижи на "Евровидении" - ранее видео на песню Russian Woman с Национального отбора стало самым просматриваемым среди всех песен-участниц в этом году. На сегодняшний день оно набрало более 11 миллионов просмотров.

Финал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме в субботу, 22 мая.

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