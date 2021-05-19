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Стало известно, когда откроется школа в Казани, где произошла стрельба

11:14
  • среда
  • 19 мая 2021

Учебное заведение будет полностью обновлено

Казанская школа №175, где на прошлой неделе произошла стрельба, вновь откроет свои двери в начале учебного года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой.
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"На протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Президентом [Татарстана] поставлена задача, чтобы полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов", - отметила она.

По ее словам, в качестве одного из вариантов рассматривается строительство бассейна. Прямо сейчас работы по капитальному ремонту уже идут, для этого используются выделенные из бюджета средства.

В результате устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым стрельбы девять человек были убиты, среди них - семеро детей. Ранения получили 23 человека. Стрелявшего задержали, суд отправил его под арест на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

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