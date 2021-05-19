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В Австралии провели эксгумацию по одному из самых загадочных дел в истории

11:34
  • среда
  • 19 мая 2021

Тело "неизвестного человека" нашли 1 декабря 1948

В Австралии провели процесс эксгумации "неизвестного человека" - он является фигурантом дела "Тамам Шуд", передает ABC.
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За последние 70 лет его личность так и не удалось установить. Тело неизвестного нашли 1 декабря 1948 года на пляже австралийского города Сомертон. С его одежды были срезаны все бирки, при погибшем обнаружили клочок бумаги, вырванный из экземпляра очень редкого издания Омара Хайяма, на котором было написано всего два слова - Tamam shud ("Тамам шуд"). Переводится это как "Все кончено".

Точную причину смерти определить также не удалось - наиболее обоснованной версией в итоге считается отравление неизвестным ядом. Версии о том, кем являлся покойный, варьируются от шпиона времен холодной войны до брошенного любовника.

Полиция считает, что теперь, после эксгумации, получится составить ДНК-профиль неизвестного. Проблема лишь в том, что забальзамировано тело было с помощью формальдегида.

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