В России может быть создан реестр должников по алиментам

Об этом сообщил министр юстиции страны

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил на заседании Совета Федерации, что ведомство будет прорабатывать предложение о создании в России реестра недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты.

"Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников", - приводит слова главы Минюста РИА "Новости".

В качестве примера таких обязанностей министр привел например необходимость информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Было отмечено, что необходима такая поддержка в том числе, если второй родитель жив, но отказывается исполнять свои обязанности по содержанию детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram