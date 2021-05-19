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В России может быть создан реестр должников по алиментам

12:04
  • среда
  • 19 мая 2021

Об этом сообщил министр юстиции страны

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил на заседании Совета Федерации, что ведомство будет прорабатывать предложение о создании в России реестра недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты.
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"Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников", - приводит слова главы Минюста РИА "Новости".

В качестве примера таких обязанностей министр привел например необходимость информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Было отмечено, что необходима такая поддержка в том числе, если второй родитель жив, но отказывается исполнять свои обязанности по содержанию детей.

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