Хайди Клум рассказала о браке с молодым мужем

Модель счастлива с гитаристом Tokio Hotel

Модель Хайди Клум рассказала о том, как ей живется в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Музыкант младше своей возлюбленной на 16 лет.

Влюбленные сыграли тайную свадьбу два года назад – спустя год после начала отношений. По словам Клум, они с мужем прекрасно ладят, а разница в возрасте нисколько не мешает их взаимоотношениям.

"Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть. Я словно большой романтик, совершаю много странных поступков. Например, повсюду оставляю записки и много делаю для него. Это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же", - поделилась модель.

Клум добавила, что считает супруга своей второй половинкой.

Этот брак стал для модели третьим. Первый раз она вышла замуж в 1997 году за стилиста Рика Пипино, они развелись в 2002 году. Вторым мужем Клум стал певец Сил, их брак просуществовал с 2005 по 2014 год.

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