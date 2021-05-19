Производители предупредили о риске дефицита мороженого

Все из-за цифровой маркировки

Заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина заявила, что, скорее всего, в 2021 году объем производства мороженого в стране останется на уровне 2020-го.

"Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать", - объяснила она (цитата по РИА "Новости").

Уткина добавила, что новинок тоже будет меньше.

В 2020 году отрасль увеличила производство по сравнению с 2019-м на 8,2% до 450 тысяч тонн - в среднем около трех килограмм в год на каждого россиянина.

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