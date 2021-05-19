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Любимая внучка Елизаветы II ждет ребенка

12:32
  • среда
  • 19 мая 2021

Королеве уже сообщили радостную новость

Принцесса Беатрис и ее супруг итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци ждут ребенка. Об этом в среду сообщили в Букингемском дворце.

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Ожидается, что ребенок появится осенью. О радостном событии уже сообщили Елизавете II, которая, по сообщению дворца, пришла в восторг от новости.

Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци в июле 2020 года. Изначально свадьба должна была состояться в мае, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Британские СМИ называют принцессу Беатрис любимой внучкой Елизаветы II. Она дочь принца Эндрю, третьего ребенка королевы.

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