Медведев рассказал об "отравляющих поколения" санкциях

Выдвигаемые против России обвинения абсурдны

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом". В ходе своего выступления он назвал выдвигаемые рядом станом против России обвинения абсурдными.

"В экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений", - приводит слова замглавы Совбеза ТАСС.

При этом Медведев заметил, что стресс-тест пандемией российская правовая система выдержала. Избежать катастрофических последствий позволило гибкое регулирование.

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