Медведев рассказал об "отравляющих поколения" санкциях

Выдвигаемые против России обвинения абсурдны
Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом". В ходе своего выступления он назвал выдвигаемые рядом станом против России обвинения абсурдными.
"В экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений", - приводит слова замглавы Совбеза ТАСС.
При этом Медведев заметил, что стресс-тест пандемией российская правовая система выдержала. Избежать катастрофических последствий позволило гибкое регулирование.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram