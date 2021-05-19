Путин: российско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень

В среду главы России и Китая дали старт строительству новых атомных блоков

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – прим. ред.) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах", - сказал он на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.

В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае, передает РИА Новости.

Говоря о сотрудничестве стран по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.

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