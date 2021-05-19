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Мишустин оценил, как идет борьба с пандемией в России

12:56
  • среда
  • 19 мая 2021

Вакцинация - главное оружие страны, как и всего мира

На сайте правительства России опубликовали обращение премьер-министра Михаила Мишустина к участникам Петербургского международного юридического форума. В частности, глава кабмина отметил, что борьба с пандемией COVID-19 в стране продолжается - и продолжается успешно.
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"Россия ведет активную деятельность по борьбе с опасной инфекцией, многое делает для противодействия эпидемии. Именно наша страна одна из первых разработала и внедрила в производство вакцины, приступила к массовой вакцинации наших граждан", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, эпидемиологическую обстановку удалось улучшить, число заболевших снизилось. Борьба с пандемией, продолжил Мишустин, поставила множество правовых вопросов - например, о последствиях введения введения сертификатов вакцинации, а также о том, как в эпоху цифровизации сохранить врачебную тайну.

ПМЮФ премьер назвал уникальной дискуссионной площадкой. В качестве одной из главных тем года он выделил модернизацию права в условиях изменяющегося мира.

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