Дочь Брюса Уиллиса рассказала о ненависти к себе из-за сходства с отцом

Долгое время ей не давала покоя сходство с отцом

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Белль Уиллис призналась, что долгое время борется с психическим расстройством. Девушка не похожа на мать, из-за чего сильно страдает.

27-летняя Таллула рассказала о психическом расстройстве, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Девушка переживает из-за маскулинных черт лица. Дочь именитых родителей подчеркнула, что всегда хотела быть похожей на мать, однако все говорят, что она - копия отца, передает издание "Дни.Ру".

Таллула рассказала, что долгое время ненавидела свою внешность, но сейчас готова работать над тем, чтобы принять себя. Теперь она намерена "вылечить рану внутри себя", а уже после этого заняться внешностью. Девушка отметила, что считает себя достойной любви и ценной с любой внешностью и прической.

Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке 13 лет, у них есть три дочери.

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