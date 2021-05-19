Страны ЕС договорились открыть границы для привитых туристов

Подробностей пока нет

Страны Евросоюза договорились разрешить въезд на территорию ЕС полностью привитых от коронавируса путешественникам. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на свои источники.

Других подробностей агентство не приводит. Официального подтверждения этой информации нет.

#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021

Ожидается, что вопрос открытия границ Евросоюза будет обсуждаться на экстренном саммите глав государств ЕС 25 мая.

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