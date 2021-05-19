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Страны ЕС договорились открыть границы для привитых туристов

12:58
  • среда
  • 19 мая 2021

Подробностей пока нет

Страны Евросоюза договорились разрешить въезд на территорию ЕС полностью привитых от коронавируса путешественникам. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на свои источники.

Других подробностей агентство не приводит. Официального подтверждения этой информации нет.

Ожидается, что вопрос открытия границ Евросоюза будет обсуждаться на экстренном саммите глав государств ЕС 25 мая.

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