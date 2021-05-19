Депутат МГД Андрей Титов: В Москве сегодня предпринимателям доступны более сотни мер господдержки

Разобраться в них поможет онлайн-навигатор

Столичные предприниматели могут получить адресную помощь благодаря онлайн-навигатору поддержки бизнеса, рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

"В Москве заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки предпринимателей. Сервис запущен на инвестиционном портале Москвы, он помогает ориентироваться как в федеральных, так и в региональных видах поддержки. Таким образом, бизнес сможет получить адресную помощь", - рассказал парламентарий.

Он отметил, что на сегодняшний день предпринимателям доступны свыше 100 мер господдержки, в которых совсем непросто сориентироваться. При этом руководителям малого бизнеса бывает попросту некогда разбираться в этом. Потому хороший онлайн-инструментарий – это большая помощь предпринимателям.

Титов подчеркнул, что онлайн-навигатор имеет множество фильтров, благодаря которым можно отдельно выделить меры поддержки с учетом того или иного вида экономической деятельности и профиля компании, а также особенностей предпринимательского статуса.

"Можно выбрать - разовую поддержку вы ищете, или регулярную. В навигаторе можно выяснить, какая помощь вашей компании положена в связи с распространением коронавирусной инфекции - это также большая группа льгот и послаблений. Там же в навигаторе можно сориентироваться, как подать заявку онлайн или получить четкую инструкцию, как это сделать офлайн", - рассказал депутат.

Он добавил, что в Москве меры поддержки бизнеса регулярно корректируются и расширяются. Это живой процесс, основанный на текущих показателях работы бизнеса, данных о налоговых поступлениях, имущественных платежах и активном участии бизнес-сообщества. Поэтому если когда-то вы не нашли подходящей меры поддержки, ситуация могла измениться. Такие инструменты помогают быть в курсе последних изменений", - заключил Титов.

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