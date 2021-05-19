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От COVID-19 в Москве вылечились еще 2663 пациента

13:15
  • среда
  • 19 мая 2021

Госпитализированы 1116 человек

В среду федеральный штаб по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 2663 человека, всего в городе поправились 1032862 пациента.
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"Подтверждено 2096 новых случаев заражения, госпитализированы 1116 человек, скончался 61 пациент", - добавили в оперштабе.

Как напомнили там, чтобы не подвергать риску себя и окружающих при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

За сутки по всей стране подтвердились 7920 случаев коронавируса. За весь период пандемии переболели 4965676 человек, умерли 116965 заразившихся.

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