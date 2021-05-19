От COVID-19 в Москве вылечились еще 2663 пациента

Госпитализированы 1116 человек
В среду федеральный штаб по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 2663 человека, всего в городе поправились 1032862 пациента.
"Подтверждено 2096 новых случаев заражения, госпитализированы 1116 человек, скончался 61 пациент", - добавили в оперштабе.
Как напомнили там, чтобы не подвергать риску себя и окружающих при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.
За сутки по всей стране подтвердились 7920 случаев коронавируса. За весь период пандемии переболели 4965676 человек, умерли 116965 заразившихся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram