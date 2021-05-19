"Дабы не подливать масла в огонь": Россия призвала Израиль и Палестину к сдержанности

В Кремле обратились к сторонам конфликта

В Кремле в очередной раз призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне обострения конфликта в регионе. Ранее стороны продолжили обстреливать позиции друг друга, несмотря на просьбы мировой общественности остановить насилие.

"Мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта - Израиль и Палестину - к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь", - заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия предпринимает "посильные инициативы", в том числе предлагает свою площадку для переговоров Израиля и Палестины.

"Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета", - сообщил Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее в Палестине не исключили, что их конфликт с Израилем может перерасти в крупномасштабную войну и не прекратится, пока не будет решена проблема Иерусалима. Ночью противники вновь обменялись ракетными ударами. Погасить пожар на Ближнем Востоке пытаются дипломаты многих стран.

Видео: акции протеста прошли по всему миру на фоне палестино-израильского конфликта

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