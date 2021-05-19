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Песков назвал главные темы саммита России и США

13:25
  • среда
  • 19 мая 2021

Дата и место встречи все еще прорабатываются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос, как оскорбительные высказывания заявления Джо Байдена в адрес Владимира Путина повлияют на возможную очную встречу глав государств.
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"Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратегической стабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня", - приводит ответ кремлевского спикера ТАСС.

В середине апреля Путин и Байден поговорили по телефону. Американский президент предложил российскому коллеге лично встретиться в Европе летом. В настоящее время детали саммита прорабатываются. Точное время и место пока не определены.

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