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Путин призвал крупные компании связать свои инвестпрограммы с планами регионов

14:38
  • среда
  • 19 мая 2021

К 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 миллиардов рублей

Владимир Путин провёл совещание по реализации положений послания Федеральному собранию. Одна из главных тем - поддержка регионов. Они должны иметь возможность получить льготные кредиты из федерального бюджета, передает "ТВ Центр".

К 2024 году объём проектов, профинансированных таким образом, должен составить 500 миллиардов рублей. Средства нужно направлять на развитие инфраструктуры. Надо разработать новые инструменты инвестирования и привлекать к участию крупные компании. Президент призвал РЖД, Газпром и другие корпорации подключиться к этой работе.

"Особо обращаю внимание руководства наших крупнейших компаний, прежде всего РЖД, "Газпрома": уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры", - подчеркнул президент России.

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